Mittelfranken: Junge Frau sexuell belästigt - Polizei sucht Mann mit pinkem Damenrad

Eine junge Frau wurde am Mittwochabend in Nürnberg sexuell belästigt, berichtet die Polizei. Der Täter kam in der Fürther Straße mit einem Fahrrad vorbeigefahren, berührte sie unsittlich und beleidigte sie auch noch.

Sexuelle Belästigung in Nürnberg: So sieht der Täter aus

Männlich, ca. 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt und schlank. Er sprach hochdeutsch und trug eine lange graue Hose und ein schwarzes T-Shirt. Er war mit einem pinken/rosafarbenen Damenfahrrad unterwegs und führte einen blauen Rucksack mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.