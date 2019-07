München vor 2 Stunden

Mieten

Mietpreisbremse in Bayern: 14 fränkische Städte und Gemeinden neu dabei

Mieten werden in vielen Städten und Gemeinden in Bayern teurer. Die Mietpreisbremse soll einen weiteren Anstieg verhindern. Ab 7. August gilt sie in noch mehr Städten und Kommunen - auch einige fränkische Gemeinden sind dabei.