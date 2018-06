Menschen auf den Gleisen: Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg gesperrt

S-Bahn 1 mit Verspätungen am Montag: Zwischen Fürth Hauptbahnhof und Vach ist derzeit die Strecke gesperrt. Personen sind dort auf den Gleisen. Die S1 in Richtung Bamberg fährt deshalb nur bis Vach und stoppt dort für eine unbekannte Dauer.



Die S1 in Richtung Nürnberg fährt bis Fürth Hauptbahnhof und endet dort vorzeitig. Die Regionalzüge werden laut "Deutscher Bahn" derzeit zurückgehalten.



Der Artikel wird laufend aktualisiert: Falls die Strecke wieder freigegeben wird, erfahren Sie dies auf inFranken.de

red/tu