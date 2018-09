Werneck vor 1 Stunde

Zwei Menschen verletzt

Lkw stürzt bei Unfall um - Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck gesperrt

Am frühen Mittwochabend hat sich ein schwerer Unfall am Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck abgespielt. Richtung Bamberg ist die Straße voll gesperrt, berichtet die Polizei am frühen Abend.