Leuchtende Wolken über Franken: Seltenes Himmelsphänomen auch heute Nacht

Leuchtende Wolken: Am fränkischen Nachthimmel können am Wochenende leuchtende Wolken entdeckt werden. Die hellen Nachschleier waren bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Juni 2019) in vielen Orten Bayerns zu bewundern.

Leuchtende Wolken: Was steckt dahinter?

In einer klaren Sommernacht ist die Wahrscheinlichkeit groß, das Spektakel am Nachthimmel beobachten zu können. In den frühen Morgenstunden ist das Himmelsphänomen zu sehen - insbesondere zwischen 22 Uhr und 4 Uhr in der Früh.

Hinter leuchtenden Nachtwolken verbergen sich eigentlich kleine Eiskristalle. Sie werden von der Sonne angestrahlt - so kommt es zum Leuchteffekt. Treffen die Sonnenstrahlen in der richtigen Neigung auf die Kristalle, fangen sie an zu leuchten. Der restliche Nachthimmel bleibt finster. Dies erklärt Meteorologe Andreas Machalica bei wetter.com. Die Leuchtwolken entstehen zudem in einer Höhe von circa 85 Kilometer. Herkömmliche Wolken sind auf einer Höhe von circa 13 Kilometern zu finden. Die Höhe ist entscheidend: Damit es zum Leuchteffekt kommt, wird die richtige Temperatur benötigt. In der "Mesopause", dem kältesten Bereich der Erdatmosphäre, auf circa 80 Kilometer Höhe, herrschen die Temperaturen, die die Kristalle zum Gefrieren bringen.

Wetterphänomene: Blutregen am Wochenende