Kommunalwahl 2020: Die Kandidaten in Franken

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern treten sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger für eine Vielzahl von Listen und Parteien an, um in Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage einzuziehen.

Wir haben bei den Parteien angefragt und haben die Kandidaten zusammengetragen. In der sortierbaren Liste können Sie nachsehen: Wer kandidiert in meiner Heimat? Was macht der Kandidat oder die Kandidatin eigentlich beruflich? Wie ist die Altersstruktur und wie ist das Verhältnis der Geschlechter? Hierzu haben wir eine Tabelle und Grafiken zusammengestellt: