Kommt jetzt der Winter? Fränkischer Wetterexperte sagt Nachtfrost voraus

So wird das Wetter in Franken: Während es am 1. Weihnachtsfeiertag noch zahlreiche Regenschauer gab, lockert am 2. Feiertag die Wolkendecke längere Zeit auf und es bleibt meist niederschlagsfrei, so "Wetterochs" Stefan Ochs.

Am Freitag (27. Dezember 2019) zieht ein Tief am Rhein entlang nach Südosten. Es könnte in Mittelfranken dichtere Wolkenfelder und etwas Regen bringen. Ansonsten ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Der schwache Wind weht aus Nord. Die Tageshöchsttemperaturen sinken am Freitag von 6 auf 4 Grad. In den Nächten kühlt es bis nahe 0 Grad ab. Franken-Wetter: Am Wochenende Nachtfrost bis minus 8 Grad In der Nacht zum Samstag steigt der Luftdruck laut Ochs stark an. Dieses Hoch beschert uns am Samstag und Sonntag überwiegend heiteres, vereinzelt nebliges und allgemein niederschlagsfreies Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bzw. 2 Grad. In den Nächten zum Sonntag und zum Montag kühlt es auf minus 4 bis minus 8 Grad ab. Der Wind ist sehr schwach. In der nächsten Woche wandert das Hoch mit seinem Zentrum ins westliche Mittelmeer. Dadurch kommt bei uns allmählich wieder eine milde Westströmung in Gang. Wie schnell die bodennahe Kaltluftschicht weggeräumt wird, ist aber schwer zu sagen. Hier geht es zu allen wichtigen Infos rund um das Wetter in Franken. Zum Video "Rekordwinter 2019/2020 - Dauermild bis Ende März?"