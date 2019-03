Kommt jetzt der Frühling? Die Prognose von Stefan Ochs

Temperaturen im zweistelligen Bereich, leichter Wind und ein sich anbahnendes Hoch in der kommenden Woche. Das Wetter sieht allmählich nach Frühling aus.

Kaltfront zieht am Wochenende auf

Am Freitag und am Samstag ist es überwiegend sonnig. Am späteren Samstagnachmittag könnten von Norden her die ersten Wolken einer sich nähernden Kaltfront aufziehen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 16 Grad Celsius. "Der schwache Wind dreht am Samstagnachmittag von Ost auf West", informiert Stefan Ochs, besser bekannt als der Wetterochs.

Am Sonntag erreicht uns von Norden her eine schwache Kaltfront. Diese ist wahrscheinlich mit einer kompakten Wolkendecke verbunden, aus der ab und zu etwas Regen fällt. Mangels Sonnenschein werden nur 12 Grad Celsius erreicht. Der im Mittel schwache und in Böen mäßige Wind weht aus Nord.

"Irgendwie hat man ja Hoffnung, dass wegen der Schwäche der Kaltfront das Sonntagswetter vielleicht doch noch schön werden könnte. Die Wettermodelle kennen da aber kein Pardon und die alte Meteorologenweisheit "eine Kaltfront ist eine Kaltfront" hilft auch nicht weiter", teilt der Wetterochs mit.

Die nächste Kaltfront überquert uns am Montag in Begleitung von starken Windböen. Es ist wechselnd bewölkt. Dabei treten am Nachmittag vereinzelte Schauer auf. Die Temperaturen können bei elf Grad Celsius liegen.

Hoch zur Wochenmitte

Am Dienstag und Mittwoch setzt sich jedoch das nächste starke Hoch durch. Zeitweise ist es bewölkt, Regen fällt aber nicht mehr. Die Prognose von Stefan Ochs: "Die Temperaturen steigen zögerlich auf zwölf Grad Celsius am Mittwoch. In der zweiten Hälfte der nächsten Woche wird es dann bei ungestörtem Sonnenschein wieder deutlich wärmer."

Auch in den Nächten wird es wärmer. Erst ab Mitte nächster Woche können vorübergehend Nachtfröste auftreten.

Lesen Sie auch auf inFranken.de:Frühlingsgefühle in Franken: Bis zu 20 Grad noch in dieser Woche