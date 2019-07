Kommentar: Der Kiga-Beitragszuschuss klingt super, bringt aber nichts!

Eltern finanziell zu entlasten, ist grundsätzlich eine sehr gute Idee. 100 Euro weniger Kita-Beitrag im Monat zahlen? Wohl kaum jemand mit Familiensinn würde sich dagegen wehren. Einkommensunabhängig und unbürokratisch soll er sein, der weitere Schritt auf dem bayerischen Weg hin zu kostenfreier Betreuung. "Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit" - klingt super. Bringt aber nichts.

Weder denjenigen, die sich einen Kitabesuch nicht oder nur kaum leisten können. Einkommensschwache Familien werden ohnehin schon stark entlastet. In dem Zusammenhang ließe sich allenfalls überlegen, die Einkommensgrenze dafür weiter nach oben zu schrauben. Noch weniger bringt eine Gebührenfreiheit der pädagogisch wertvollen Betreuung der Kinder etwas. Was nützt eine kostenlose Kita, wenn sie überfüllt ist, gleichzeitig unter chronischem Fachkräftemangel leidet und Kilometer entfernt liegt? Nichts! Eltern leisten lieber, so sie es können, einen angemessenen finanziellen Beitrag für die Betreuung ihres Nachwuchses. Wenn es der Qualität zugutekommt.

Was tun? Erzieherinnen einstellen, Gruppenräume ausbauen, Integration und Inklusion fördern. Man kann Sozialministerin Kerstin Schreyer nicht vorwerfen, untätig zu sein. Aber es reicht nicht. Ein tragfähiger Strukturwandel macht zwar viel mehr Arbeit als ein Wahlgeschenk für den Geldbeutel. Lohnt sich aber.