Jetzt neu: Schnäppchen aus Franken per WhatsApp

Eines ist klar: Unsere Nutzer lieben Schnäppchen. Logisch, wer tut das nicht? Aber nicht nur Online-Riesen wie Amazon locken Tag für Tag mit attraktiven Rabatten: Auch regionale Händler aus Franken haben regelmäßig exzellente Schnäppchen im Programm, mit denen man bares Geld sparen kann. Also warum in die Ferne schweifen, wenn es die besten Schnäppchen gleich um die Ecke gibt - direkt bei uns in Franken? Genau über diese Angebote wollen wir dich in unserem brandneuen WhatsApp-Kanal "Schnäppchen in Franken" täglich informieren.Das Beste an unserem neuen Service: Du erhältst die Nachrichten über die neusten Schnäppchen aus Franken per WhatsApp direkt auf dein Handy und kannst sie unterwegs lesen. Genauso einfach und genauso aktuell wie Nachrichten von Freunden und Bekannten.Natürlich kannst du den kostenlosen Service jederzeit wieder kündigen.Die Redaktion von inFranken.de schickt dir täglich zwischen ein und drei redaktionell geprüfte Schnäppchen per WhatsApp direkt aufs Handy. Das können einzelne Schnäppchen aus der Region sein oder Sammel-Artikel, in denen wir verschiedene ausgewählte Schnäppchen vorstellen. Auch Angebote von überregionalen Händlern, wie Media Markt oder Amazon, können dabei sein, der Fokus soll aber auf regionalen Schnäppchen liegen. Wir versuchen, die ideale Mischung für dich zu finden.