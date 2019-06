Jetzt kommt die Gluthitze: Nächste Woche bis zu 40 Grad!

Die kommenden Tage werden heiß - extrem heiß: Meteorologen sagen für nächste Woche einhellig eine Hitzewelle voraus, die Temperaturen von bis zu 40 Grad mit sich bringt. Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach vergleicht die Lage mit dem Rekordsommer 2003.

"Wir liegen bis einschließlich Sonntag im Bereich einer Luftmassengrenze, deren Wetteraktivität durch den Aufbau eines Hochs mit Kern über Norddeutschland gedämpft wird. Es ist wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen." Die Neigung zu Regenschauern und Gewittern sei heute (Freitag) relativ gering. Die Höchsttemperaturen würden wieder ansteigen und am Sonntag 28 Grad erreichen.

Das Wetter in Franken ab Montag: Hier kommt die Hitzewelle

Von Montag bis Freitag nächster Woche sei die Prognose scheinbar einfach, so der "Wetterochs": Sonnig, trocken, heiß. Die Höchsttemperaturen stiegen von 31 Grad am Montag auf 34 Grad am Dienstag, ab Mittwoch würden 36 Grad erreicht.

Heiße Saharaluft: Noch ist nicht klar, was uns wirklich erwartet

"Ausgelöst wird diese Hitzewelle von einer Heißluft-Blase, die von der Sahara nach Norden gerichtet ist", so Stefan Ochs. "Nach den aktuellen Berechnungen sollen Süd- und Ostfrankreich am heftigsten getroffen werden mit Höchsttemperaturen bis über 40 Grad. Weiter im Osten bei uns soll es nicht ganz so heiß werden. Eine ähnliche Lage hatten wir Anfang August 2003. Damals waren die Prognosen bis kurz vor dem Ausbruch der Hitzewelle falsch, die heiße Luft dehnte sich dann viel weiter aus als erwartet. Natürlich sind die Wettermodelle seitdem erheblich besser geworden, aber man muss auch bedenken, dass das Herauslösen der heißen Luft aus der Sahara erst übermorgen beginnt und wir dort über ein kompliziertes Terrain mit nur wenigen Messstationen reden. Ich denke, es wird erst am Sonntag klar sein, was uns da wirklich erwartet."

DWD: Nach der Hitze drohen vereinzelt Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst sieht die Lage ganz ähnlich und prophezeit Temperaturen von bis zu 39 Grad, Ende der Woche drohen dann neue Unwetter. "Von Montag bis Mittwoch überwiegend sonnig, an den Nachmittagen über den Gebirgen einzelne Quellwolken, aber kaum Gewitter. Höchstwerte Montag 27 bis 33 Grad, am Dienstag und Mittwoch zwischen 30 Grad im äußersten Norden und 37 Grad im Südwesten. Dort vereinzelt Werte bis 39 Grad. Am Freitag im Südosten anfangs noch sonnig, sonst von Freitag bis Sonntag wechselnd wolkig mit Aufheiterungen und örtlich Schauer oder Gewitter, vereinzelt mit Unwetterpotential."

