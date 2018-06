[Interview] Von Prag nach Mittelfranken: Fränkin läuft in zweieinhalb Tagen über 300 Kilometer

Interview: Fränkin läuft von Prag nach Mittelfranken:



Von Prag nach Nürnberg: "Ein Abendteuer"



Frau Gnodtke, Hand aufs Herz: Warum tut man sich so etwas an?



Kerstin Gnodtke:

Sie haben im letzten Jahr schon einmal teilgenommen. Mit welchen Gefühlen sind Sie damals an den Start gegangen?



Was gibt es noch für Herausforderungen?



Geht es bei dieser Veranstaltung eigentlich auch ums Gewinnen?

Nein. Es geht darum, gemeinsam dieses Abenteuer zu erleben. Man läuft meistens in kleinen Gruppen, wir unterhalten uns dann auch. Da habe ich tolle Begegnungen erlebt. Der gemeinsame Weg und das gleiche Ziel verbinden unheimlich. Da passieren auch menschlich tolle Momente.



Aber die ganze Strecke von Prag nach Nürnberg - das kann doch keiner alleine schaffen, oder?

Nein. Das schafft kein Mensch alleine am Stück. Wir haben diesmal aber einen Ausnahmeläufer dabei, der tatsächlich acht Etappen über je zehn Kilometer laufen will. Die anderen Teilnehmer laufen aber alle weniger. Ich will zwischen vier und sechs Etappen laufen, meine Mutter will in diesem Jahr auch zum ersten Mal mitmachen und zwei Etappen schaffen. Meine beiden Kinder wollen sie auf dem Fahrrad begleiten, um ihr den Weg zu zeigen. Und natürlich um sie ein bisschen anzufeuern, wenn ihr mal die Luft wegbleibt.

Werden die Läufer auch von Zuschauern am Streckenrand angefeuert?

Auf der Strecke meistens nicht. In Prag beim Start gibt es natürlich Publikum. In Nürnberg befindet sich das Ziel auf dem Hauptmarkt. Da freuen wir uns auch über viele Zuschauer, die uns auf den letzten Metern nach Hause anfeuern.



Laufen auch tschechische Läufer mit?

Ja, die gibt es. Das ist auch der Sinn dahinter. Dieser Lauf soll die beiden Bruderstädte Prag und Nürnberg über die alte Handelsstraße wieder näher zusammenbringen. Die Verbindung zwischen beiden Städten funktioniert über die Menschen, die die Straße benutzen.



Wie schön ist die "Goldene Straße" wirklich?

Die Strecke ist landschaftlich unheimlich reizvoll. Es gibt viele Wälder und viele Flüsse. Wir müssen zum Glück nicht auf den Hauptstraßen laufen. Zu Fuß auf der "Goldenen Straße" merkt man natürlich, wie groß die Distanz zwischen den beiden Städten ohne Auto wirklich ist. Diese Reise ist nicht kurz, die Vorfreude steigt dadurch. Man nimmt die Veränderungen der Landschaft ganz anders wahr. Es geht nicht darum, schnell anzukommen. So eine Reise zu Fuß ist heute noch ein richtiges Abenteuer.



Gibt es generell einen Trend, auf längeren Strecken wieder zu Fuß unterwegs zu sein?

Immer mehr Menschen laufen. Viele Leute suchen die Entschleunigung und das Ausbrechen aus dem Alltag. Viele suchen wieder die Herausforderung und das Abenteuer. Nicht im Sinne von Extremsport, sondern als echtes Erlebnis, das man sich nicht kaufen kann. Laufen ist ja immer noch die natürlichste Fortbewegungsart des Menschen. Viele entdecken, dass der Weg das Ziel ist. Anstatt in die Ferne zu fliegen, wandern viele zum Beispiel in den Ferien über die Alpen. Das ist so ein Trend, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Man muss auch nicht immer angekommen. Sich auf den Weg zu machen ist das Ziel.



Welches Fernziel haben Sie zuletzt selbst besucht?

Ich habe zuletzt beim ,Mega-Marsch‘ mitgemacht und bin von München nach Mittenwald nonstop gewandert. Nach 23 Stunden und 45 Minuten bin ich angekommen. Das war wirklich krass, aber auch total schön. Im Ziel ist man total kaputt, aber auch sehr glücklich über die eigene Leistung und die tollen Erlebnisse.



Fotos/Interview: Nikolas Pelke



Selbst überzeugte Dauerläufer finden diesen Mega-Marathon wohl etwas verrückt: Am 7. Juli startet der Langstreckenlauf "Via Carolina" von Prag nach Nürnberg. Zwei Tage und eine Nacht werden die Teilnehmer in Teams auf der "Goldenen Straße" von der Moldau an die Pegnitz unterwegs sein - und legen dabei eine Distanz von 325,5 Kilometern zurück.Kerstin Gnodtke nimmt an dem Team-Staffellauf auf der historischen Handelsstraße zwischen Böhmen und Franken zum zweiten Mal teil. Im Interview erzählt die leidenschaftliche Läuferin aus Nürnberg nicht nur von atemberaubenden Momenten und tollen Landschaften. Die Nürnbergerin erklärt auch, warum sie vor der Nachtetappe des 32-stündigen Laufes am meistens Respekt hat.Man läuft so eine große Strecke eigentlich nur mit dem Kopf, man braucht mentale Stärke. Generell ist es aber eine tolle Erfahrung, wie Körper und Geist bei solchen Aufgaben in Einklang kommen. Man läuft sich auf der Strecke wirklich frei, muss aber schon an seine Grenzen gehen. Wenn man irgendwann den inneren Schweinehund überwunden und die Komfortzone verlassen hat, lernt man sich und andere am Ende des Langstreckenlaufs ganz anders kennen.Beim Start in Prag herrscht große Aufregung. Die Anspannung wechselt in Euphorie, wenn die Teilnehmer gemeinsam über die Karlsbrücke laufen. Ich und viele andere hatten aber auch mächtig Respekt vor der Strecke - besonders vor der Nachtetappe. Dabei läuft man mit Stirnlampe durch die Dunkelheit. Man sieht höchstens zwei Punkte vor und zwei kleine Punkte hinter sich.Wenn man als Erster an der Spitze des Feldes vorneweg läuft, darf man sich auf keinen Fall verlaufen, sonst führt man die ganze Gruppe auf den Holzweg (lacht). Zum Glück werden die meisten Läufer von Mannschaftskollegen auf dem Fahrrad begleitet. Für mich war der Sonnenaufgang am allerschönsten, das ist ein bewegender Moment. Wenn sich die Landschaft nach der langen Dunkelheit endlich vor einem öffnet, ist das wie eine Horizonterweiterung. Das ist ein großer Moment.