Franken vor 1 Stunde

In eigener Sache

Ihre Meinung ist uns wichtig! Jetzt inFranken.de beurteilen und gewinnen

Was halten Sie als Nutzer von inFranken.de? Was finden Sie gut, was sollten wir in Zukunft verbessern? Sagen Sie uns Ihre Meinung und nehmen an unserer kurzen Umfrage teil. Als Dankeschön verlosen wir eine Senseo Kaffeemaschine.