Ihre Heimat auf den ersten Klick: So personalisieren Sie Ihre Nachrichten

Themenreihenfolge: Ihre persönliche Anordnung festlegen

Heimatnachrichten für echte Franken direkt auf dem Startbildschirm

NewsApp Menü Ordnen Sie die Themen frei nach Ihren Interessen an. Der oberste Themenbereich bildet Ihren Startscreen.

Regionalnachrichten und Lokalsport nur noch aus Ihrer Heimat

NewsApp Regional und Lokalsport News aus der Heimat oder dem Arbeitsort: Markieren Sie beliebig viele Landkreise und lassen Sie deren Meldungen als Ihre persönlichen „Regionen“ erscheinen.

Persönliche Einstellungen für Ihr individuelles Leseerlebnis

Benachrichtigungen-, „Push- Meldungen“

Schriftgröße anpassen

Der Navigationsbereich öffnet sich über das Menü-Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Passen Sie hier die Reihenfolge der Themen an Ihre Interessen an.Dafür auf ein Thema wie bspw. „ Regionen “ drücken und halten. Sobald sich diese grau färbt, an die gewünschte Position verschieben. Die von Ihnen favorisierten Themen erreichen Sie nun noch schneller.Die NewsApp speichert Ihre Einstellungen und übernimmt diese auch für das sichtbare Menü am unteren Bildschirmrand. Der Themenbereich an erster Stelle, wird Ihr persönlicher Startscreen beim Öffnen der App.Dazu Öffnen Sie „Regionen“ oder „Sport“ über das Manu. Dann tippen Sie auf den Stern hinter der jeweiligen Region die Sie auswählen möchten. Nachfolgend werden in „Regionen“ oder „Sport“ alle Nachrichten aus den ausgewählten Städten und Landkreisen angezeigt, ohne dass Sie weiter filtern müssen.Natürlich sehen Sie die neuesten Nachrichten ganz oben. Wählen Sie keine Region aus, zeigt Ihnen die App Inhalte aus allen fränkischen Regionen an. Zusätzlich können Sie auch direkt auf den Namen der Region tappen und so direkt nur zu der einen Regionen springen.Top- Nachrichten, Freizeittipps oder Produktempfehlungen: Worüber wollen sie bei Neuigkeiten direkt informiert werden?Im Navigationsbereich und unter „Einstellungen“ können Sie „Benachrichtigungen“ individuell jederzeit an- und abstellen.Im Laufe der nächsten Monate werden auch Regionalnachrichten als Push-Meldung wählbar sein.Unter „Einstellungen“, Schriftgröße mit plus oder minus größer oder kleiner werden lassen. Einmal eingestellt, bleibt sie für alle Artikel in der App gesichert.Bei Fragen oder Fehlern, nutzen Sie gerne die Kontaktfunktion im Hauptmenü unter „Hilfe & Feedback“.