Hohe Waldbrandgefahr in Franken: Diese Gebiete sind stark gefährdet

Erhöhte Waldbrandgefahr in Franken

Hitzewelle hat Konsequenzen

Feuerwehren in Alarmbereitschaft

Nachdem tropische Temperaturen in Ober-, Mittel- sowie Unterfranken Einzug gehalten haben, steigt die Waldbrandgefahr am Wochenende enorm. Die Gluthitze hat enorme Trockenheit und Dürre zur Folge. Ganzen Waldabschnitten fehlt Wasser: Nicht nur Bodengewächse, wie Sträucher oder Büsche, sondern auch Bäume sind anfällig für Waldbrände

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Bränden in fränkischen Wäldern am Wochenende. Bereits am Anfang der Woche ist es in Oberfranken zu einem Waldbrand gekommen. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz um den Brand im Waldgebiet in den Griff zu bekommen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat hat ebenfalls eine Warnung veröffentlicht: "In Nordbayern herrscht bereits eine hohe Waldbrandgefahr, die im Laufe der Woche weiter zunimmt." Für folgende Gebiete in Franken wird nun am Wochenende ein hohes Waldbrandrisiko prognostiziert - dabei nutzt der Wetterdienst ein Warnsystem mit Stufen von 1 bis 5:

Waldbrände: Risikogebiete in Oberfranken

Kronach (Oberfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5, Montag - Stufe 5

Hof (Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Wunsiedel-Schönbrunn (Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Fichtelberg-Hüttstadl (Kreis Bayreuth, Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Selb-Lauterbach (Kreis Wunsiedel, Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Heinersreuth-Vollhof (Kreis Bayreuth, Oberfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag 5 - Stufe, Sonntag 5 - Stufe 5, Montag - Stufe 5

Bamberg (Oberfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag 5 - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Ebrach (Kreis Bamberg, Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Gräfenberg-Kasberg (Kreis Forchheim,Oberfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

Waldbrand-Gefahr gestiegen: Hier wird in Mittelfranken gewarnt

Möhrendorf-Kleinseebach (Kreis Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Gollhofen (Kreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 3, Sonntag - Stufe 4, Montag - Stufe 3

Nürnberg, Flughafen (Mittelfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5, Montag - Stufe 5

Nürnberg-Netzstall (Mittelfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5, Montag - Stufe 5

Pommelsbrunn-Mittelburg (Kreis Nürnberger Land, Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Rothenburg o.d. Tauber (Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Roth (Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Feuchtwangen-Heilbronn (Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 3, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Weißenburg-Emetzheim (Mittelfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

Risikogebiete für Waldbrände: Warnungen für Unterfranken

Bad Kissingen (Unterfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Ostheim v.d. Rhön (Kreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5, Montag - Stufe 5

Bad Königshofen (Kreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Lohr-Halsbach (Kreis Main-Spessart): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Neuhütten (Kreis Main-Spessart): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Sandberg (Kreis Bad Kissingen, Unterfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Schonungen-Mainberg (Kreis Schweinfurt, Unterfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Kahl a. Main (Kreis Aschaffenburg, Unterfranken): Freitag - Stufe 4, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 5

, Arnstein-Müdesheim (Kreis Main-Spessart, Unterfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Würzburg (Unterfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 3, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 4

, Montag - Stufe 4 Kitzingen (Unterfranken): Freitag - Stufe 3, Samstag - Stufe 4, Sonntag - Stufe 5 , Montag - Stufe 5

Luftbeobachter über Wäldern unterwegs: Oberfränkische Regierung warnt

Die Regierung von Oberfranken und das Amt für Landwirtschaft und Forsten Bayreuth haben angesichts der hohen Waldbrandgefahr die Luftbeobachtung bedrohter Waldgebiete angeordnet. Seit Mittwoch (26. Juni 2019) sind Flugzeuge über den Wäldern Oberfrankens unterwegs. Bis Sonntag (30. Juni 2019) soll so sichergestellt werden, dass die Behörden frühzeitig reagieren können, sobald ein Waldbrand ausbricht. Die Flugzeuge der Luftrettungsstaffel Bayern kreisen in regelmäßigen Abständen über dem kompletten Regierungsbezirk.

Die Behörden warnen Besucher und Spaziergänger vor fahrlässigem Umgang mit der Gefahr. "Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen", so die Regierung. Zusätzlich wird davor gewarnt, auf leicht entzündlichem Untergrund Autos zu parken. Heiße Fahrzeugkatalysatoren können ebenfalls einen Brand auslösen. Bereits seit dem 1. März 2019 gilt ein absolutes Rauchverbot in den Wäldern Oberfrankens. Diese Anordnung ist noch bis zum 31. Oktober gültig.

Die Beobachtungsflüge zum Schutz der Wälder werden aus einem Katastrophenfond finanziert.

Waldbrandgefahr: Behörden geben Verhaltenstipps