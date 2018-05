Hohe Staugefahr wegen Fronleichnam und Pfingstferien-Ende : Hier könntet ihr länger stehen

Der Reiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt am Samstag





Auch Stau im Ausland ist möglich



Fronleichnam ist kein bundesweiter Feiertag - trotzdem erwarten der ADAC und der Auto Club Europa (ACE) starken Reiseverkehr am kommenden Wochenende und den Tagen davor. Im Jahr 2017 habe der Tag auf Platz vier bei den Top-Stautagen gelegen. Fronleichnam am Donnerstag (31. Mai) ist ein Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Teilen von Sachsen und Thüringen.Schon am Mittwoch werden sich nach Einschätzung der Autoclubs viele Menschen vor allem aus Nordrhein-Westfalen und Hessen auf den Weg in ein langes Wochenende machen. Je besser das Wetter, desto mehr Autofahrer werden unterwegs sein, prognostiziert der ADAC.Am Samstag und Sonntag ist dann aufgrund des Endes der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg auch mit starkem Rückreiseverkehr von Urlaubern zu rechnen. Dieser erreicht seinen Höhepunkt laut ADAC am Samstag. Im Süden Deutschlands bildeten sich dann vor allem Staus auf den Routen nach Norden. Am Sonntag schließlich seien auch viele Kurzurlauber auf dem Weg nach Hause - das betreffe vor allem die süddeutschen Autobahnen und die Straßen in Ballungsräumen.Mit Behinderungen und Staus ist nach Angaben der Verkehrsclubs in den Großräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Hamburg, Stuttgart und München sowie auf den Routen von und zur Nord- und Ostsee zu rechnen. Außerdem seien folgende Strecken stark betroffen:A 1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln; beide Richtungen A 1/ A 3 / A4 Kölner Ring A 2 Berlin - Hannover - Dortmund; beide Richtungen A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden - Görlitz, beide Richtungen A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel, beide Richtungen A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte, beide Richtungen A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen A 9 München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock A 24 Berlin - Dreieck Wittstock/Dosse A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach; beide Richtungen A 81 Würzburg - Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen A 93 Kufstein - Rosenheim; beide Richtungen A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen A 96 München - Lindau; beide Richtungen A 99 Autobahnring München.Auch im Ausland sollten Autofahrer mit viel Verkehr rechnen - etliche Pfingsturlauber sind auf dem Weg nach Hause - erste Sommerurlauber bereits unterwegs. In Kroatien, Norwegen und Ungarn beginnen Ferien. Vor allem am Samstag und Sonntag kann es auf den Straßen voll werden.In Österreich ist Fronleichnam ein bundesweiter Feiertag. Dem ADAC zufolge sind vor allem auf den Autobahnen A 1 (West), A 10 (Tauern), A 12 (Inntal), A 13 (Brenner), A 14 (Rheintal) und A 11 (Karawanken) Behinderungen möglich.Aufgrund einer geplanten Blockabfertigung für Lastwagen an der A 12 in Richtung Süden auf Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord kann es auch für Autos lange Rückstaus geben, die sogar bis auf die deutsche A 8 (München - Salzburg) zurückreichen könnten.In der Schweiz ist vor allem auf den Strecken A 2 (Chiasso - Luzern) vor dem Gotthardtunnel, A 1 (St. Gallen - Zürich - Bern) und A 13 (San-Bernardino-Route) mit Behinderungen zu rechnen.