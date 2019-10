Toter Mann in Hof an der Saale gefunden - wer kennt den Unbekannten? Am Mittwochnachmittag haben Passanten eine Leiche in einem Fluss in Oberfranken gefunden. Diese ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht identifiziert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Am Tag danach behält sich das Polizeipräsidium Oberfranken noch zurück. Gegenüber inFranken.de sagt Pressesprecher Alexander Czech, man müsse die Obduktion noch abwarten. Erst dann könne man neue Details mitteilen.

Wie die Polizei am Mittwochabend (2. Oktober 2019) mitteilte, entdeckten Fußgänger den Leichnam in der Saale im Hofer Stadtgebiet. Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann. Die Todesumstände sind derzeit noch völlig unklar.

Die Leiche wurde im Fluss an der Alsenberger Straße gefunden, woraufhin sofort die Polizei eingeschaltet wurde. Jetzt bitten die Beamten um Hinweise zu dem Toten. Die Kripo Hof nimmt diese unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.