Nach Sturz aus Lkw mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen: Am Freitag (18. Oktober 2019) ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall im Kreis Forchheim. Dabei, so schreibt es die zuständige Polizeiinspektion Ebermannstadt, zog sich ein Mann schwere Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber fliegt Mann nach Nürnberg

Am frühen Freitagmorgen war der 52jährige Lkw-Fahrer von seinem Sattelzug gestürzt. Der Mann wollte den Ladevorgang überwachen und fiel dabei aus noch unbekannter Ursache einige Meter tief auf den Boden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in das Klinikum Nürnberg transportiert.