Herbstliche Tage, kältere Nächte: So wird das Franken-Wetter

Wie Wetterexperte Stefan Ochs berichtet, wird unser Wetter am Mittwoch und Donnerstag von einem starken Hoch bestimmt. Da die Luft nicht in den Erdboden strömen kann, befindet sich über dem Boden eine ca. 600 m dicke Luftschicht ohne Absinkbewegungen. In dieser Schicht wird die Luft wegen der langen Nächte feucht und kalt. Daher haben wir in tieferen Lagen häufig neblig-trübes und nur mit Glück sonniges Wetter. Außer Nebelnässen gibt es keine Niederschläge.

Berggipfel wie der Ochsenkopf befinden sich in absinkenden Luftbewegungen, erklärt der "Wetterochs". Dort ist es sonnig und die Temperaturen steigen auf 15 Grad.

Das Franken-Wetter: Frostige Nächte kommen

Am Mittwoch und Donnerstag werden maximal 10 Grad erreicht. In den Nächten kühlt es bis nahe 0 Grad ab. Ähnlich sieht es der Deutsche Wetterdienst: Er geht beispielsweise für Bamberg von -1 Grad am Donnerstagfrüh und sogar von -2 Grad am Freitag- und Samstagmorgen aus.

Stefan Ochs zufolge liegt der Hochschwerpunkt von Freitag bis Sonntag nördlich von uns. Der Ostwind nimmt zu mit frischen bis starken Böen. Dabei fließt deutlich trockenere Luft ein, so dass es keinen Nebel oder Hochnebel mehr gibt. Das heißt: es ist sonnig und trocken mit Höchsttemperaturen nahe 10 Grad. In den klaren Nächten kühlt es in windgeschützten Lagen kräftig ab mit Minima bis -5 Grad.

Am Montag und Dienstag zieht von Osten her ein sogenannter Kaltlufttropfen über uns hinweg. Dabei handelt es sich um ein abgeschlossenes Kaltluftgebiet, welches sich von der arktischen Kaltluftmasse gelöst hat. Es ist an beiden Tagen wechselnd bewölkt mit leichten Schneeregen- und Schneeschauern. Am Tag herrscht bis zu +5 Grad, nachts leichter Frost.

Das könnte Sie auch interessieren:Indoortipps: Das kannst du bei schlechtem Wetter in Franken unternehmen