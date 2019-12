Heimat in der Hand: Deine inFranken.de-News- App übersichtlich und intuitiv

Intuitiv: Durch einfach Bedienung alles Wichtige auf den ersten Klick

Das Menü finden Sie horizontal am unteren Ende des Bildschirms – so behalten Sie stets den Überblick in welchem Themengebiet Sie lesen. Das Wischen von rechts nach links ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Themen.

Klar und übersichtlich: Die Struktur der News App

Eine detaillierte Übersicht der Themenstruktur lässt sich über die 3 Balken in der unteren linken Ecke öffnen. Relevantes aus Ihrer Heimat einmal im Überblick.

Navigation NewsApp Durch einen Wisch von Top-News über Regionen zu Blaulicht, Bildern und Sport. Das Menü ist über das Symbol in der linken unteren Ecke abrufbar.

Teilen: Familie, Freunde und Kollegen zu Artikeln einladen

Mit dem Update im Herbst kam die Teilen-Funktion dazu. Über das Teilen-Symbol in der Navigationsleiste zu jedem Artikel, können Sie einen Artikel teilen. Dazu wählen Sie, wie in mobile Apps üblich Email, WhatsApp oder eine andere Chat-App / Soziale-Netzwerk-App aus. Die Nachricht enthält direkt die Adresse des Artikels.



Öffnet ein Empfänger die Nachricht wird, sofern installiert, automatisch die News-App geöffnet. Falls die App nicht installiert ist, wird die mobile Website des Artikels angezeigt.

Artikeldetailseite Mit der Teilen-Funktion oben rechts interessante Artikel an Andere weiterleiten.

Bei Fragen oder Fehlern, nutzen Sie einfach die Kontaktfunktion im Hauptmenü unter „Hilfe & Feedback“.