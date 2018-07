Heftige Gewitter mit Folgen: Über 200 Feuerwehreinsätze in Bamberg und Forchheim

Unwetter über Franken beschäftigt Feuerwehren in der Region:



Unwetter: Wassermassen rund um Forchheim



Letzte Aktualisierung: 20:02 Uhr, 5. Juli 2018.

red/tu

Die Feuerwehren in den fränkischen Regionen und ganz Bayern sind seit Donnerstagnachmittag (5. Juli 2018) im Dauereinsatz. Insbesondere in Oberfranken rücken Einsatzkräfte dauerhaft zu Einsätzen aus. Wie die Matthias Böhmer vom "Zweckverband für Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim" gegenüber inFranken.de bestätigte, rückte die Feuerwehr in Bamberg sowie Forchheim bereits 209 Mal aus, um überflutete Keller auszupumpen, Sachschäden durch umgefallene Bäume oder umherfliegende Gegenstände zu bearbeiten.Insbesondere im Landkreis Forchheim scheint es heftig gekracht zu haben: Laut Böhmer sind die Einsatzschwerpunkte in Heroldsbach, Hausen und Forchheim. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in den Abendstunden weiterhin vor Gewittern, die Hagel, Starkregen und heftigen Böen beinhalten können.inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es neue Erkenntnisse rund um das Unwetter in Franken gibt.