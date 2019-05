H&M-Mitarbeiter streiken am Mittwoch - mehrere fränkische Filialen betroffen

H&M Beschäftigte treffen sich am Mittwoch ab 10:30 Uhr laut ver.di zu einer gemeinsamen Kundgebung in Nürnberg vor dem H&M Area Büro in der Karolinenstrasse.

Mit ihrem Streik wollen sie laut Pressemitteilung mehr Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen und ihren Forderungen von 1 Euro mehr in der Stunde bei Lohn und Gehalt, einer Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro im Monat und der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge im Einzelhandel Nachdruck verleihen.

Aufgerufen werden laut ver.di folgende Filialen:

H&M Karolinenstraße, Nürnberg

H&M Arkaden, Erlangen

H&M Schweinfurt, Georg-Wichtermann-Platz

H&M Würzburg, Schönbornstraße

H&M Bamberg, Grüner Markt

H&M Rosenheim

H&M München, OEZ

H&M München, PEP

H&M München, Kaufingerstraße 18

H&M München, Kaufingerstraße 24

H&M München, Kaufingerstraße 26

Es geht den Beschäftigten aber laut ver.di nicht nur ums Geld. In der Pressemitteilung heißt es: Sie wollen aber auch auf die Arbeitsbedingungen der H&M Beschäftigten aufmerksam machen. Filialschließungen, Personalabbau, gesundheitsschädliche Flexibilisierung und schlechte Personalführung stehen im krassen Gegensatz zu den von H&M propagierten Unternehmenswerten. Die Beschäftigten stellen sich die Frage wie wertvoll sie für H&M tatsächlich sind. "Wir sind ein Team", ist der oberste Grundsatz der H&M Werte, die Beschäftigten halten das für blanken Hohn angesichts der Filialschließungen im Konzern ohne Weiterbeschäftigung anderenorts. Sie fragen sich, auf welch instabilen Fundament die H&M Werte, der sogenannte H&M Spirit, gebaut ist, wenn ein weiterer Wert "Wir glauben an den Menschen" mit Existenzvernichtung einhergeht.

Im Einzel- und Versandhandel in Bayern arbeiten laut ver.di ca. 535.000 Beschäftigte, davon sind ca. 300.000 Beschäftigte vom Tarifvertrag betroffen.