Corona-Krise in Deutschland: Großveranstaltungen bis Ende August fallen aus - welche Feste und Events in Franken betroffen sind: Am Mittwoch (15.04.2020) haben Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Darunter fallen auch sehr viele Feste und Veranstaltungen in Franken. Ein Überblick.

Unterfranken

Sand am Main: Weinfest 10. bis 13.07.2020

Zeil am Main: Weinfest 01. bis 03.08.2020

Würzburg: Flamenco-Festival 17. bis 29.04.2020, Africa-Festival 29.05. bis 01.06.2020, Umsonst & Draußen Festival 18.06. bis 21.06.2020, Kiliani-Volksfest 03.07. bis 19.07.2020

Oberfranken

Bamberg: Kontaktfestival 21. bis 24.05.2020, Bamberg zaubert 17.07. bis 19.07.2020, Blues- & Jazzfestival 31.07. bis 09.08.2020, Sandkirchweih 20. bis 24.08.2020

Bayreuth: Maisel´s Weißbierfest 14. bis 17.05.2020

Coburg: Sambafestival 10. bis 12.07.2020

Forchheim: Annafest 24.07. bis 03.08.2020

Kronach: Kronach leuchtet 24.04. bis 03.05.2020, Kronacher Freischießen 13.08 bis 22.08.2020

Kulmbach: Kulmbacher Bierwoche 25.07. bis 02.08.2020

Mittelfranken