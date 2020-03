Großprojekt A3-Ausbau: Auf rund 80 Kilometern Autobahn wird in Kürze gebaut

Die Autobahndirektion Nordbayern plant die A3 auf sechs Spuren zu erweitern. Der sechsspurige Ausbau erfolgt zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried (Landkreis Kitzingen) und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen. Anfang Mai soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Ab Juni müssten Autofahrer mit Einschränkungen rechnen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Jeweils zwei Spuren sollen aber auch dann noch für den Verkehr zur Verfügung stehen.

Bereits seit März 2017 laufen Umbauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen, wie die Autobahndirektion Nordbayern auf ihrer Website informiert. Bis zum Jahr 2025 erwarte man in diesem Bereich der A3, dass der Verkehr auf rund 104.000 Fahrzeuge pro Tag ansteigt. Mit dem sechsspurigen Ausbau könne man diese Verkehrsmenge bewältigen, heißt es. Bis 2021 soll der Umbau am Autobahnkreuz abgeschlossen sein.

A3-Ausbau: Bis Ende 2025 wird gebaut

Der Streckenausbau zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen indes soll laut Autobahndirektion bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Der rund 80 Kilometer lange Abschnitt sei regional sowie bundes- und europaweit eine wichtige Verkehrsader.

Wie der BR weiter berichtet, belaufen sich die Kosten - für den Ausbau sowie den Betrieb und die Instandhaltung des Autobahnabschnitts über 30 Jahre - auf rund 2,8 Milliarden Euro.

Die A3 wird dann (nach Fertigstellung der Arbeiten) zwischen der Landesgrenze Hessen/Bayern und Nürnberg durchgehend sechsstreifig ausgebaut sein.