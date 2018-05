Götze, Tor - Bundesliga! Bewerbt euch für das WM-Tippspiel und lauft mit dem Club in der Bundesliga ein

Es war der Gänsehautmoment des Jahres 2014. Für Millionen Deutsche, aber eben auch Tom Bartels. Es läuft die 113. Minute des Fußball-WM-Finales Deutschland-Argentinien im Maracana-Stadion, als der Reporter noch die großzügigen Regelauslegungen des italienischen Schiedsrichters bemängelt. Dann aber: "Schürrle. Der kommt an... mach ihn ... mach ihn ... er macht ihn!". Um sich mit einem langgezogenen "Mario Götzeeee" endgültig dem "Wahnsinn" hinzugeben.



Club zurück in Liga 1



König Fußball hatte Deutschland wieder im Griff. Und nicht erst seit diesem Moment eifern Tausende kleine Kicker ihren großen Idolen nach, die in den Stadien die Massen begeistern. Der letzte Gänsehautmoment des fränkischen Fußballs liegt noch nicht so lange zurück: Mit einem Sieg in Sandhausen hat der 1. FC Nürnberg die Rückkehr in die Bundesliga Anfang Mai perfekt gemacht. Da fehlt doch nur noch ein unvergesslicher Moment für all die kleinen Fußballer in unserer Region. Wie wäre es, an der Hand der Profis bei einem Bundesliga-Spiel mit einzulaufen?

Die Mediengruppe Oberfranken macht´s möglich: Denn wir suchen E- und F-Juniorenmannschaften, die das Götze-Tor geschickt nachspielen und uns ein Video davon schicken. Mit etwas Glück geht´s dann ins WM-Tippspiel mit acht weiteren Teams. Der Gewinner dieses Tippspiels hat es dann geschafft - und stellt die Einlaufkinder für ein Heimspiel des "Clubs" in der Fußball-Bundesliga.

Also, Trainer und Spieler: Nehmt Videokamera oder Smartphone in die Hand und spielt das Götze-Tor mit Euren kleinen Kickern nach. Ganz so einfach ist es nicht, das mussten die Jungs vom VfR Katschenreuth (Landkreis Kulmbach) schon erfahren. Aber es macht jede Menge Spaß, versprochen!



Kleine Tipp-Kicker bei den Club-Profis... so kann es klappen:



Zur Fußball-WM treten beim Tippspiel neun Fußballmannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Mediengruppe Oberfranken gegeneinander an. Am Tippspiel teilnehmen können E- oder F-Junioren-Teams.



Eure Mannschaft will mitmachen und den Fränkischen Tag, die Bayerische Rundschau, das Coburger Tageblatt oder die Saale-Zeitung vertreten? Stellt das Siegtor von Mario Götze aus dem WM-Finale Deutschland-Argentinien 2014 nach und haltet es in einem kurzen Video fest.



Schickt das Video bis Sonntag, 10. Juni, an die E-Mail-Adresse redaktion@infranken.de. Bei mehreren Einsendungen werden die Videos zum Voting auf inFranken.de veröffentlicht. Das Video mit den meisten Stimmen geht als Sieger in die Tipprunde mit den acht anderen Teams.



Wer die Tipprunde zur WM dann gewinnt, darf als Mannschaft mit den Spielern des Aufsteigers FC Nürnberg bei einem Bundesliga-Spiel einlaufen.