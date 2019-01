Glatteisgefahr in Franken: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Während eine historische Kältewelle die USA im Griff hält und mit Temperaturen unter Minus 30 Grad für große Probleme sorgt, strömt in Franken am Donnerstag und Freitag mildere Luft aus Südosten heran.

Allerdings hält sich laut dem Herzogenauarcher Wetterexperten vor allem in Bodennähe kalte Luft. Am Donnerstag ist es heiter bis wolkig und trocken. Am Morgen um die -4, tagsüber bis +3 Grad.

Von Freitag bis Sonntag ist es laut Ochs dann überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und gelegentlich fällt etwas Niederschlag. Zunächst handelt es sich eher um Regen als um Schnee, am Sonntag fällt dann Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei +3 Grad. In den Nächten kühlt es auf -1 Grad ab.

Glatteisgefahr

Vor Glatteis warnt Ochs derweil für den Freitag- und Samstagmorgen: Dann könne der Regen jeweils in den Nacht- und Morgenstunden bei leicht negativen Lufttemperaturen am Boden gefrieren.

In der nächsten Woche überwiegt der Hochdruckeinfluss. Meist ist es heiter bis wolkig bei Temperaturen bis +5 Grad am Tag und in der Nacht bis -5 Grad.

