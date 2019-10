Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 09.10.2019: Gewitter und Regenschauer in Franken

Regenschauer und Gewitter ziehen über die Region hinweg: Am Mittwoch (9. Oktober 2019) wird es ungemütlich in Franken. Wetterexperte Stefan Ochs warnt vor der Lage: "Am Mittwoch und Donnerstag überquert uns von Westen her ein Gebiet höhenkalter Luft", sagt er. Die Meteorologen von wetter.de prognostizieren für den Nachmittag und den Abend ein erhöhtes Schauerrisiko. In Bamberg und Nürnberg steigt dieses beispielsweise bis auf 80 Prozent an.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits am Mittwochmorgen vor Sturmböen: Für die Stadt und den Kreis Bayreuth wurde eine Sturmwarnung veröffentlicht. Diese gilt ab 15 Uhr am Nachmittag bis 12 Uhr am Donnerstagmittag. Sie betrifft Stufe zwei von vier und Lagen über 1000 Meter. Die Gewitter sollen sich Ochs zufolge bis in den Nachmittag des Donnerstags ziehen.