Franken vor 38 Minuten

Unwetter-Ticker

Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Franken - Update: Mehr Landkreise betroffen

Auch am Samstag gibt es Gewitterzellen in unserer Region. Der Deutsche Wetterdienst hat neue Warnungen herausgegeben. Immer mehr Landkreise in Franken sind betroffen.