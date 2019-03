Frühlingsgefühle in Franken: Bis zu 20 Grad noch in dieser Woche

Jetzt hält der Frühling in Franken Einzug! Zunächst strömt Kaltluft zu uns, doch dann dominiert ein starkes Hoch - und es wird richtig warm. Hinter der Kaltfront vom Sonntag fließt am Montag und Dienstag mäßig kalte Meeresluft zu uns, erklärt Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. "Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 8 Grad. Es ist wechselnd bewölkt. Am Montag gibt es noch einzelne Regenschauer, am Dienstag bleibt es trocken." Der anfangs in Böen starke West- bis Nordwestwind lasse am Dienstag nach.

Ab Mittwoch wird es warm: Bis zu 20 Grad

Von Mittwoch bis Freitag liege dann ein starkes Hoch über Deutschland, so der "Wetterochs". "Es ist sonnig und niederschlagsfrei. Die Luft wird sowohl durch die Frühlingssonne, als auch durch die Absinkvorgänge im Hoch erwärmt. Daher steigen die Höchsttemperaturen von 12 Grad am Mittwoch auf 20 Grad am Freitag." Der meist nur schwache, in Böen tagsüber aber auch mal frische Wind wehe aus wechselnden Richtungen.

Nachts noch bis zu -5 Grad

Im gesamten Zeitraum müsse mit leichten Nachtfrösten gerechnet werden, so Stefan Ochs in seiner Prognose. Am kältesten werde es in der Nacht zum Mittwoch mit Minima bis -5 Grad.

Bleibt der Frühling in Franken?

Ab Samstag wird es spannend: Denn die weitere Entwicklung ist laut Stefan Ochs noch unsicher. Es bilde sich ein neuer Hochschwerpunkt über England. "Bleibt dieser an Ort und Stelle, geraten wir in eine kalte Nordströmung. Wandert er nach Osten, dann setzt sich bei uns das sonnige und warme Wetter fort." Gut möglich also, dass der Frühling uns noch eine Weile erhalten bleibt. Nach den Stürmen und Regengüssen der letzten Zeit wären ein paar sonnige Tage eine willkommene Abwechslung.

Auch der Deutsche Wetterdienst zeigt sich in seiner Vorhersage optimistisch: "Am Mittwoch im Norden Bayerns Durchzug von Wolkenfeldern, im Süden viel Sonnenschein. Maxima zwischen mäßig kalten 7 Grad an den Alpen und milden 13 Grad in Mainfranken. In Nordbayern schwacher Westwind, in Südbayern mäßiger Ostwind." Für Donnerstag prognostiziert der DWD Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad, im nördlichen Franken könne es zeitweise dichtere Wolkenfelder geben. Am Freitag setze sich der positive Trend fort.