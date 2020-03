Frühling noch nicht in Sicht: Kaltfront im Anmarsch - bis zu -10 Grad möglich

Wer die warmen Klamotten schon tief im Schrank verstauen wollte,sollte damit vielleicht erstmal noch warten. Nach dem vermeintlichen Frühlingsdurchbruch rückt von Osten am Wochenende eine Kaltfront an, wie bild.de berichtet.

Derzeit scheint die Sonne vielerorts und bis Freitag bringt dies besonders im Süden und in der Mitte Deutschlands angenehme 21 bis 22 Grad. Doch damit ist bald vorbei.

Kaltfront rückt an: Nachts bis zu -10 Grad möglich

Ohne Vorwarnung kommt am Wochenende der Winter noch einmal zurück. Es strömt kalte Festlandluft aus Osteuropa heran und bringt zusammen mit starkem Ostwind frostige Temperaturen von 2 bis 10 Grad, die sich aber um einiges Kühler anfühlen werden. Gefühlt sind es allerdings eher 0 Grad und es kann vorkommen, dass das Auto morgens nochmal freigekratzt werden muss.

Zum Video "Temperatursturz bringt uns ab Samstag eine Kältewelle mit Nachtfrösten!"

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs erwartet die Kaltfront in der Region ab Samstag. Mit im Gepäck sind Niederschläge, die im Laufe des Tages von Regen in Schnee übergehen. Am Tag werden in Franken maximal 7 Grad erreicht.

Die Nacht zum Sonntag bildet den Höhepunkt der Kältewelle. Tiefstwerte von 3 bis minus 3 Grad, im Osten sogar minus 6 laden eher zum Einkuscheln unter einer Decke im warmen zu Hause ein. Wäre diese Wetterlage im Januar vorbeigezogen, hätte sie Deutschland wahrscheinlich einen Dauerfrost gebracht. Jetzt aber arbeitet die warme Märzsonne schon so gut mit , sodass dies nicht mehr zu befürchten ist.

Am Sonntag Sturmböen in Franken möglich

Allerdings erwartet Stefan Ochs einen stürmischen Wochenausklang. Starke bis stürmische Ostwinde bringen sehr trockene und kalte Luft zu uns in die Region. In den Nächten zum Montag und zum Dienstag sinken die Temperaturen dann sogar bis auf bis nahe minus 10 Grad. Auch im Verlauf der nächsten Woche werden erstmal kaum mehr als 10 Grad erreicht. Die Nächte bleiben weiterhin frostig.

Eine Wetterprognose aus den USA sagte erst vor einigen Tagen das "Beast from the East" bevor, das auf Europa zufegt. Was es damit auf sich hat, hat inFranken.de in diesem Artikel näher beleuchtet.