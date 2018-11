Frostiges Franken: Minusgrade erwarten die Region

Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt in der Region. Am Mittwoch stagniert das Thermometer im Bereich zwischen vier und sechs Grad Celsius. Laut Stefan Ochs, Wetterexperte aus Herzogenaurach, bleibt es jedoch trocken. Eine "Hochnebeldecke" liegt über Franken.

Das Wetter in Franken: Wie werden die nächsten Tage?

In der Nacht sinken die Temperaturen in den Minusbereich. Bis zu minus vier Grad sind möglich. In den Morgenstunden müssen sich Autofahrer also auf gefrorene Scheiben und glatte Straßen einstellen.

Die Tristesse verweilt mindestens bis Freitag in Franken. Auch am Donnerstag und Freitag bewegen sich die Temperaturen zwischen fünf und sechs Grad Celsius. Es weht ein Wind aus Südosten, der jedoch schwach ist.

Lesen Sie auch:Schnell wechseln, bevor der erste Schnee fällt: Die sieben wichtigsten Fakten zum Winterreifen

Für das Wochenende kündigt der Wetterexperte mögliche Regenfälle an. Ein Tiefdruckgebiet, das von Frankreich in Richtung Süddeutschland zieht, könnte dafür sorgen.

Wetterdienst warnt: Glätte und Frost in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für fast ganz Deutschland eine Wetterwarnung bekannt gegeben: In großen Teilen der Republik kommt es zu Frost, Glätte und Nebel. Teilweise kann es gefährlich auf Deutschlands Straßen werden. Überfrierende Nässe ist der Grund.

Davon betroffen sind insbesondere Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen und Sachsen. Die Warnung gilt bis 10 Uhr am Vormittag. tu