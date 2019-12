Frostig kalt in Franken: So wird das Wetter zu Silvester und in der 1. Januarwoche

Gute Aussichten für den Start ins neue Jahr - jedenfalls was das Wetter angeht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet startet die neue Woche mit viel Sonne. Zudem bleibt es trocken. Allerdings sollten Sie sich warm anziehen, denn nach der Prognose des mittelfränkischen Wetterexperten Stefan Ochs überquert eine Kaltfront die Region.

Während die Wetterexperten in der Nacht zum Dienstag noch einige dichte Wolkenfelder erwarten, die gebietsweise Regen mit sich mit bringen - sind die Wetteraussichten für alle Feuerwerkfans gut. Ein Meteorologe des DWD sagt eine sternenklare Nacht voraus: "Wer gerne Raketen beobachtet, hat gute Voraussetzungen und weite Sicht."