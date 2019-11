Franken vor 28 Minuten

Wettervorschau

Franken-Wetter: So wird es am Wochenende

Wenn ein eher regnerischer Donnerstag und ein wolkiger Freitag überstanden sind, steht vielerorts in Franken ein schönes Wochenende bevor: So wird das Wetter in Franken für die kommende Tage.