Franken-Wetter: So geht es nach den Gewittern weiter

Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag fließt mit einem in Böen starken Westwind bodennah kühlere Luft ein, informierte der "Wetterochs" Stefan Ochs. Dadurch werde die Atmosphäre stabilisiert und die Schauer und Gewitter klingen ab.

Wetter in Franken: Am Montagnachmittag heitert es auf

Am Montag ist es anfangs bedeckt mit geringem Regen. Nachmittags heitert es dann auf. Am Dienstag und Mittwoch ist es heiter bis wolkig mit vereinzelten Regenschauern.

Die Höchsttemperaturen liegen im gesamten Zeitraum bei 25 Grad. Nachts kühlt es zunächst auf 18 und in der nächsten Woche auf 14 Grad ab.

