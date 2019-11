Aussichten für die Region: So wird das Wetter in Franken am Sonntag und danach

Wetteraussichten für Franken: Regen, Wolken und ungemütlicher Wind - erster Schnee in Deutschland - Zum Ende der Woche haben wir eine ganz klare Empfehlung: Bleiben Sie drinnen. Das Wetter ist nahezu ganz Franken ungemütlich. Wie der Wetterochs aus Herzogenaurach meldet, könne es vor allem rund um den Main leicht regnen. Lediglich "südöstlich von Nürnberg kann die Bewölkung im Laufe des Nachmittags auflockern", heißt es weiter.

Die Höchst-Temperaturen für Sonntag, 17.11.2019:

Coburg: maximal 7 Grad

Bamberg: maximal 7 Grad

Nürnberg: maximal 9 Grad

Bayreuth: maximal 10 Grad

Bad Kissingen: maximal 7 Grad

Kulmbach: maximal 9 Grad

Lichtenfels: maximal 7 Grad

Erlangen: maximal 9 Grad

Kitzingen: maximal 7 Grad

Haßfurt: maximal 7 Grad

Hof: maximal 7 Grad

Am Sonntagabend soll sogar der erste Schnee des Herbstes fallen - allerdings im Westen und nicht in Franken. Laut wetteronline.de wird sich der Schnee-Schwerpunkt von Hunsrück bis zur Eifel erstrecken. Ab etwa 300 Meter Höhe soll es weiß werden. Darunter muss mit nassen Flocken gerechnet werden.

Zurück in die Region: Tritt ein, was der Wetterochs ankündigt, startet die neue Woche wettertechnisch unverändert. "Ab Montag bis mindestens Ende der Woche ist es wechselnd bewölkt und es fallen keine Niederschläge mehr", so der Wetter-Experte aus Franken.

Mit einem Blick auf die Zehn-Tage-Prognose bei The Weather Channel für Coburg zeigt sich, dass wir uns an diese Witterungsverhältnisse gewöhnen sollten. Höchst-Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad bestimmen den Alltag in der Vestestadt. Der Wind ist spürbar und kann bei gelegentlichen Regenschauern schnell ungemütlich werden. Auch die Eröffnung des Coburger Weihnachtsmarktes am 29. November droht bei einer aktuellen Regen-Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent nass zu werden.