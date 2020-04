Ein inFranken.de Video-Gruß: Wir Franken halten zusammen!

Das Coronavirus beschäftigt uns alle. Damit wir alle stark durch die Krise kommen, wollen wir von inFranken.de Sie gerade jetzt weiter mit allem Wichtigen versorgen. Wir beantworten die drängendsten Fragen und machen mit unsern Ratgebern das Leben trotz Corona leichter.

Das tun wir - jeden Tag, sieben Tage die Woche. In unserem umfangreichen Ticker halten wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden: Mit unserem Corona-Newsletter bekommen Sie die relevanten Nachrichten direkt in ihr Postfach. Melden Sie sich gleich an.

Auch auf unserer Facebook-Seite informieren wir sie regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen - mit zahlreichen Artikel und Live-Updates. Und wenn Sie helfen wollen, dann können Sie hier ganz einfach und kostenlos eine Ankündigung verfassen. Mehr dazu auf frankenhilftsich.infranken.de