Fränkischer Ladendieb lässt nicht locker: Drei Diebstähle und drei Polizeibesuche in drei Stunden

Am Samstag, zwischen zirka 17 Uhr und 20.45 Uhr, wurde ein amtsbekannter Ladendieb insgesamt drei Mal bei der Tatausführung in verschiedenen Geschäften in der Würzburger Innenstadt beobachtet. Wie die Würzburger Polizisten in ihrer Mitteliung schreiben, verbrachte er nach jeder der drei Taten zur Fallaufnahme kurze Zeit in den Räumlichkeiten der Polizei. Dies hielt ihn jedoch nicht von der fortgesetzten Begehung der Taten ab. Ein anderer Dieb hatte es tags zuvor auf Pizza abgesehen - ebenfalls in Unterfranken.

Das dritte war das letzt Mal

Da auch nach intensiver Belehrung eine dritte Tat verübt wurde, wurde der Mann nach Ausführung dieser in polizeilichen Gewahrsam genommen, um weitere Taten zu verhindern.

Bei der Aufnahme der Fälle konnten bei dem Beschuldigten zahlreiche Gegenstände festgestellt werden, welche noch keinem geschädigten Ladengeschäft zugeordnet werden konnten.

Folgende Gegenstände suchen noch ihren Besitzer:

Wollmützen der Marke "Egos"

Oberbekleidung/Jacken der Marken "MOSHIKI", "Melly&Co.", "Lerros" und "Benotti"

eine Hose der Marke "Jacob Cohen"

Parfum der Marken "Carolina Herrera" und "Pacco Rabanne"

Rasierer

Lederaktentasche der Marke "Zwei"

Rucksack der Marke "Pranky"

Tabak-/ Alkoholerzeugnisse Marken "Poli", "Winston" und "John Player Special"

elektronischer Bilderrahmen der Marke "Rollei"

Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf zrika 2500 Euro.

Ladeninhaber sollen sich melden

Der Beschuldigte ist etwa 180 cm groß, schlank, trägt eine auffällige Narbe im Bereich der linken Wange/des linken Auges und trug zur Tatzeit eine Schiebermütze, eine graue Wolljacke und neuwertige, hellblaue Outdoorschuhe der Marke "Salomon". Weiterhin führte der Beschuldigte vermutlich eine Krücke mit sich und ist nur eingeschränkt gehfähig.

Geschädigte Ladeninhaber, sowie weitere Zeugen, welche Taten des Beschuldigten beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.