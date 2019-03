Körperverletzungen bei Faschingstreiben und Umzug im Landkreis Bad Kissingen

Am frühen Samstagabend kam es in Elfershausen, im Anschluss an den Faschingsumzug, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Beide behaupteten jeweils vom anderen geschlagen worden zu sein. Zeugen, die gegen 20.30 Uhr die Streitigkeit beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hammelburg zu melden, Telefon: 09732/9060. Da einer der Beteiligten bei der Veranstaltung eine Waffe bei sich trug, die den Anschein einer echten Waffe erweckte, kommt auf ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz zu.

Auch beim Faschingszug selbst kam es zu einem Zwischenfall: Beim Umzug am Samstag in Elfershausen stürzte ein 15-jähriges Mädchen zu Boden, nachdem sie geschubst worden war. Hierbei brachen ihre beiden oberen Schneidezähne ab. Wer sie geschubst hatte, konnte sie nicht sagen. Hinweise hierzu bitte ebenfalls an die Polizei in Hammelburg.

Bei der Faschingsveranstaltung in Oberthulba kam es dann am Sonntag, gegen 02.15 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einem 19-Jährigen, der am Ausschank beschäftig war. Hierbei kam es nach anfänglich verbalem Streit und Schubserei zu gegenseitigen Faustschlägen. Grund hierfür war eine angebliche falsche Wechselgeldausgabe. Zeugen der Streitigkeit werden ebenfalls gebeten, sich bei der Hammelburger Polizei unter oben genannter Nummer zu melden.

Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock bei Faschingsfeier im Landkreis Aschaffenburg

In Mömbris-Schimborn wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr ein Mann gemeldet, der mit einem Schlagstock auf Besucher einer Faschingsfeier im Kapellenweg losgehen soll. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der namentlich bekannte 30-jährige Täter nicht mehr vor Ort. Laut Polizei Alzenau hatte er zuvor einen 18-Jährigen leicht am Unterarm verletzt, bevor ihm der Schlagstock durch mehrere Zeugen abgenommen werden konnte. Den 30-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung im Landkreis Neustadt/Aisch

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizeiinspektion Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, anlässlich einer Faschingsveranstaltung nach Altmannshausen gerufen. Gegen 02.20 Uhr wurden Gäste vom Sicherheitsdienst wegen ungebührlichen Verhaltens von der weiteren Teilnahme der Veranstaltung ausgeschlossen. Das brachte eine 25-jährige Frau offensichtlich so in Rage, dass sie sich beim anwesenden Sicherheitsdienst beschwerte. Zwischen ihr und einem weiteren 41-jährigen weiblichen Gast - letztere Fand den Rauswurf des Sicherheitsdienstes durchaus angebracht und richtig - entwickelte sich ein Streitgespräch. In deren Verlauf schlug die Jüngere ihrer Widersacherin mit der flachen Hand ins Gesicht. Als sich schließlich eine Freundin der Geschlagenen daraufhin auch ins Geschehen einmischte, wurde diese kurzerhand von der Täterin in den "Schwitzkasten" genommen und durch Faustschläge in den Gesichtsbereich malträtiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die namentlich bekannte Täterin nicht mehr vor Ort. Gegen die 25-Jährige wurden entsprechende Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Da bei den Geschädigten rein äußerlich zunächst nichts festgestellt werden konnte, dürften keine gravierenden Verletzungen entstanden sein. Laut Zeugen soll die Täterin unter Alkoholeinfluss gestanden sein. Während eine der attackierten Frauen nüchtern war, wies die andere einen Alkoholwert von knapp 1,3 Promille auf.

