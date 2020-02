Fasching brutal in Franken: Schläge ins Gesicht, Kniestoß gegen Kopf, Angriff auf Polizei

In der närrischen Zeit kommt es - auch alkoholbedingt - nicht selten zu Auseinandersetzungen, Schlägereien und Körperverletzungen. Auch Unfälle sind zu Fasching keine Seltenheit.

Was in Franken alles los war, lesen Sie hier im Überblick:

Oberfranken

Mehrere Zwischenfälle auf Faschingsveranstaltung in Schönbrunn

Im Wunsiedeler Ortsteil Schönbrunn kam es bei einer Faschingsveranstaltung auf dem Gelände der Brauerei in der Bayreuther Straße am Samstag (22. Februar) zu gleich vier Körperverletzungen, meldet die Polizeiinspektion Wunsiedel.

Zum Video "Alkohol: Was macht er mit unserem Gehirn?"

Gegen 16.25 Uhr schlug ein 18-jähriger Mann einem 17-Jährigen mit der Faust auf die Nase. Der Grund für diese Körperverletzung lag wohl darin, dass Täter und Opfer mit demselben Mädchen mal befreundet waren. Da der Geschädigte stark alkoholisiert war, konnte er nicht detailliert zur Sache befragt werden. Der Geschädigte wollte sich nicht behandeln lassen. Den genauen Sachverhalt werden die Vernehmungen ergeben.

Zur selben Zeit gerieten zwei Männer in Streit. Ein 21-jähriger Mann und ein 17-jähriger Mann wälzten sich wohl bei ihrem Streit auf dem Boden und verletzten sich an den herumliegenden Scherben jeweils an der linken Hand. Beide kamen ins Krankenhaus, wobei der 17-jährige Mann hierzu gefesselt werden musste, da immer noch gewaltbereit und stark alkoholisiert war.

Gegen 17.11 Uhr kam es zwischen einem 23-jährigen Mann und einem 20-jährigen Mann zu einer weiteren Auseinandersetzung. Der 23-jährige Mann schlug dem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Geschädigte starkes Nasenbluten bekam. Eine Behandlung lehnte der Geschädigte ab. Beide Personen waren stark alkoholisiert.

Gegen 17.45 Uhr kam es auf dem Nachhauseweg von besagter Faschingsveranstaltung zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 24-Jähriger schlug hierbei einem 18-jährigen Mann ins Gesicht. Hierbei fiel dem Geschädigten noch das Handy eines 23-Jährigen aus der Hand. Da dies dem 23-jährigen Mann nicht gefiel mischte er sich in die Sache ein und wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Er wehrte sich und traf hierbei eine 27-jährige Frau, eine 22-Jährige und einen 25-jährigen Mann. Bei allen Beteiligten war Alkohol im Spiel.

Mittelfranken

Angriff auf Polizisten in Hemhofen

Auf einer Faschingsfeier in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) kam es in der Nacht von Samstag (22. Februar) auf Sonntag (23.) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten, berichtet die Polizei Höchstadt.

Die Polizisten stellten die Personalien der Schläger fest. Hierbei wurde ein Beamter von einem der Täter geschubst. Als der Mann anschließend festgenommen wurde, versuchten seine Freunde ihn zu befreien. Sie versuchten die Beamten wegzuziehen und beleidigten sie. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Zudem wurde die Uniform beschädigt. Die Angreifer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Unterfranken

Vier Körperverletzungen bei Fasching in Heustreu

Bei einer Faschingsveranstaltung nach dem Umzug in Heustreu (Landkreis Rhön-Grabfeld) am Festplatz kam es laut Polizei Bad Neustadt zu mehreren Fällen von Körperverletzung.

Zwei junge Männer wurden gegen 16.55 Uhr am Rande der Faschingsveranstaltung von einer Streifenbesatzung im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung angetroffen. Ein 19-Jähriger erlitt dabei eine Platzwunde unter dem rechten Auge. Sein 26-jähriger Kontrahent blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Beteiligte waren deutlich alkoholisiert.

Kurz darauf der nächste Einsatz für die Polizei: Reichlich Alkohol war wohl dafür verantwortlich, dass sich ein 25-jähriger und ein 20-jähriger Mann zunächst umherschubsten. Im weiteren Verlauf gab es dann noch Ohrfeigen.

Nur Minuten später wurde eine 17-jährige Jugendliche im Festzelt von einem bislang unbekannten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die alkoholisierte Geschädigte klagte über Schmerzen in der linken Gesichtshälfte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt in Verbindung zu setzen, Telefon: 09771/6060.

Um 18.35 Uhr schließlich verletzte eine stark alkoholisierte 16-Jährige eine 29-jährige Festbesucherin durch einen Kniestoß gegen deren Kopf. Die Geschädigte erlitt eine Platzwunde und musste vom anwesenden Rettungsdienst behandelt werden. Die Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und später in die Obhut einer Vertrauensperson gegeben.