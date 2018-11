Coburg vor 48 Minuten

Schienenverkehr

Fahrplan 2019: Bahn will in Franken noch schneller werden

In ganz Europa werden am 9. Dezember die Bahn-Fahrpläne umgestellt. An diesem Tag jährt sich auch die Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke zwischen Ebensfeld und Erfurt. Zeit für ein Fazit.