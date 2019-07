Erhöhte Waldbrandgefahr in Franken

Erneut warnt der Wetterdienst

Feuerwehren in Alarmbereitschaft

Waldbrandgefahr am Wochenende - Wetterdienst warnt für Franken

Die Waldbrandgefahr am Samstag (6. Juli 2019) ist enorm hoch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Der Norden Bayerns ist besonders gefährdet, wie eine Karte zeigt. Für Ober-, Mittel- sowie Unterfranken gilt die höchste Warnstufe: 5 von 5. In ganz Franken wurden für Samstag Beobachtungsflüge angeordnet. Die Luftrettungsstaffel soll mögliche Brandherde frühzeitig erkennen, so dass geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können, wie die Regierung von Oberfranken mitteilt.

Angaben verschiedener Behörden zu folge sind insbesondere lichte Kiefernbestände und Wälder in Ballungsgebieten in Gefahr. In Nürnberg ist es bereits am Donnerstag wegen anhaltender Trockenheit zu einem Waldbrand enormen Ausmaßes gekommen: 10.000 Quadratmeter standen in Flammen.

Brandgefahr in Wäldern: Behörden appellieren an Bevölkerung

Die Regierungen von Ober-, Mittel- und Unterfranken appellieren an die fränkische Bevölkerung das Risiko für Waldbrände in der Region nicht unnötig zu erhöhen. Folgende Tipps sollten beachtet werden:

Waldbrände unverzüglich über die Notrufnummer 112 melden.

Rauchverbot einhalten: Das Rauchen im Wald ist vom 1. März bis zum 31. Oktober verboten.

Kein Feuer und kein Grillfeuer im Wald entzünden

Keine brennenden Zigaretten aus dem Auto werfen

Fahrzeuge wegen der heißen Katalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund parken.

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge nicht auf Wiesen und Waldwegen abstellen

Müll vermeiden: Weggeworfene Glasflaschen, Folien, Feuerzeuge oder Dosen, die chemisch verarbeit wurden, können zu Brandherden werden.

Atemschutzübung bei der Feuerwehr Zum Video "Atemschutzübung bei der Feuerwehr"

Bereits vor Wochen bestand enorme Waldbrandgefahr in sämtlichen Gebieten Frankens. Damals warnte die Feuerwehr vor den Gefahren. Ganzen Waldabschnitten fehlt Wasser: Nicht nur Bodengewächse, wie Sträucher oder Büsche, sondern auch Bäume sind anfällig für Waldbrände. Auch der Deutsche Forstwirtschaftsrat hat in letzter Zeit vor der erhöhten Gefahrenstufe gewarnt.

Wetter am Samstag: 30 Grad und Wind

Sehr warme Luft strömt am Samstag nach Franken. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs erwartet Temperaturen rund um 30 Grad Celsius. In Kombination mit dem Wind "wären Brände unbeherrschbar", so der Experte. Deshalb ruft auch er dazu auf, die Tipps der Behörden zu beachten und beispielsweise keine Zigaretten im Wald wegzuwerfen.

Verschiedene Wettermodelle erwarten, dass es bis Mittwoch nicht regnen soll. Das heißt, die Trockenheit der fränkischen Wälder steigt weiter an.