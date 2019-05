Bamberg vor 18 Stunden

Europäische Union

Europawahl: Fünf Frauen aus Franken haben Brüssel fest im Blick

Am Sonntag gehen die Deutschen für ein neues EU-Parlament an die Wahlurnen. Dann entscheidet sich, wer von den insgesamt 64 fränkischen Kandidaten einen Sitz in Brüssel und Straßburg bekommen wird. Die größten Chancen haben fünf Frauen. Wir sagen, wer.