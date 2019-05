Europawahl: So hat Franken gewählt - in zwei fränkischen Städten gewinnen die Grünen

Am Sonntag um 18 Uhr waren zumindest in Deutschland die letzten Kreuzchen auf den Stimmzetteln für die Europawahl gesetzt. Gegen 18.20 Uhr wurden die ersten Prognosen für die Wahlergebnisse in Deutschland bekannt gegeben. Diese zeigten bereits die Tendenz auf: Die SPD verlor kräftig, die AfD schnitt weniger stark als erwartet ab und die Gewinner der Wahl sind die Grünen - diese konnten starke Stimmenzuwächse verzeichnen.

Die endgültigen Wahlergebnisse in Deutschland:

Union: 28,9 Prozent

SPD: 15,8Prozent

Grüne: 20,5 Prozent

AfD: 11 Prozent

Linke: 5,5 Prozent

FDP: 5,4 Prozent

Freie Wähler: 2,2 Prozent

In Franken siegte die CSU zwar deutlich, aber auch hier zeigt sich der allgemeine Trend. In zwei Städten errangen sogar die Grünen die meisten Stimmen:

CSU noch immer stärkste Partei in Bayern

Die Ergebnisse für Bayern:

CSU: 40,7 Prozent

SPD: 9,3 Prozent

Grüne: 19,1 Prozent

AfD 8,5 Prozent

Linke: 2,4 Prozent

FDP: 3,4 Prozent

Freie Wähler: 5,3 Prozent

Wahl in Oberfranken: SPD verliert 10,9 Prozent ihrer Wähler, CSU muss Minus von 1,8 Prozent verkraften und Grüne dürfen sich über 6,2 Prozent mehr Stimmen freuen

CSU: 41,8 Prozent

SPD: 11,8 Prozent

Grüne: 15,5 Prozent

AfD 9,4 Prozent

Linke: 2,3 Prozent

FDP: 3,1 Prozent

Sonstige: 10,3 Prozent

Die Ergebnisse in Unterfranken: SPD und CSU verlieren Stimmen(10,8 und 2,4 Prozent), Grün bekommt 7,6 Prozent mehr Stimmen

CSU: 41,4 Prozent

SPD: 10,5 Prozent

Grüne: 18,4 Prozent

AfD: 8,2 Prozent

Linke: 2,6 Prozent

FDP: 3,5 Prozent

Sonstige: 10,3 Prozent

Die Ergebnisse in Mittelfranken: SPD verliert 14,6 Prozent, Grüne legen um 7,7 Prozent zu und CSU kann ein kleines Plus von 2,7 Prozent erreichen

CSU: 36,0 Prozent

SPD: 11,5 Prozent

Grüne: 21,3 Prozent

AfD: 8,4Prozent

Linke: 3,4 Prozent

FDP: 3,1 Prozent

Sonstige: 11,6 Prozent

Aus Deutschland sind nun insgesamt 13 Parteien vertreten:

Union: 29 Sitze, Verlust von fünf Sitzen

SPD: 16 Sitze, Verlust von elf Sitzen

Grüne: 21 Sitze, Gewinn von zehn Sitzen

AfD: 11 Sitze, Gewinn von vier Sitzen

Linke: 5 Sitze, Verlust von zwei Sitzen

FDP: 5 Sitze, Gewinn von zwei Sitzen

Die Partei: zwei Sitze, Gewinn von einem Sitz

Freie Wähler: zwei Sitze, Gewinn von einem Sitz

Tierschutzpartei: ein Sitz

ÖDP: ein Sitz

Volt: ein Sitz

Familie: ein Sitz

Piraten: ein Sitz

