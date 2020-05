Rekord-Lottogewinn in Bayern: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht in den Freistaat. Mit den Gewinnzahlen "6-11-12-21-41" und den beiden Eurozahlen 1 und 2 lag ein bayerischer Spieler dieses Mal richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Helsinki mitteilte - und das nach elf Wochen ohne Hauptgewinn.

Ein Internet-Lottospieler aus Nordbayern hat den 90 Millionen schweren Eurojackpot gewonnen.

Update vom 06.05.2020: Das hat der Lotto-Gewinner aus Oberfranken jetzt vor

Nach dem Abräumen eines 90 Millionen Euro schweren Lottojackpots will der neue Multimillionär sein Geld erst einmal "krisensicher anlegen". Nach Angaben von Lotto Bayern sagte der 25-Jährige aus Oberfranken: "Teure Sportwagen werde ich mir sicher nicht kaufen, ich habe bis jetzt immer bescheiden gelebt".



Wie eine Sprecherin der Lottogesellschaft am Mittwoch (6. Mai 2020) erklärte, habe der junge Mann seinen Rekordgewinn "sehr cool, sehr bedacht und sehr bodenständig" aufgenommen. "Es war ihm alles klar, wir mussten ihn nicht aufklären."



Der Kaufmann hatte am Freitag im Internet für 16,25 Euro Einsatz an der internationalen Lotterie Eurojackpot teilgenommen und den Maximalgewinn von 90 Millionen Euro geholt. Es ist der mit großem Abstand höchste Lottogewinn, der jemals nach Bayern ging. Der bisherige Höchstgewinn lag bei rund 33 Millionen Euro.



Am Samstagmorgen habe er noch im Bett liegend eine E-Mail erhalten, wonach er einen Gewinn in der Klasse eins erzielt habe, erzählte der Glückspilz den Mitarbeitern der Lottogesellschaft. "Im ersten Moment wusste ich aber nicht, ob das die höchste oder niedrigste Gewinnklasse ist." Dann habe er seine Zahlen mit den gezogenen verglichen. "Das Geld erst einmal krisensicher anlegen", sei nun sein erstes Ziel.



Die Glückszahlen 6-11-12-21-41 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 2 hatte der Franke sich übrigens nicht selbst ausgedacht. Es war ein sogenannter "Quicktipp", bei dem ein Zufallsgenerator die Zahlen ermittelt.

Update vom 04.05.2020: 90 Millionen-Lottogewinn geht nach Oberfranken

Es ist der höchste Lottogewinn, der jemals nach Bayern ging. Wie eine Sprecherin von Lotto Bayern am Montag erklärte, habe der 25-Jährige aus Oberfranken 16,25 Euro für seinen Spielauftrag eingesetzt. Seinen Auftrag habe der junge Mann am Freitag erst kurz vor der Ziehung abgegeben.

Am Wochenende war bereits bekannt gegeben worden, dass der Jackpot in der internationalen Lotterie geknackt wurde. Zunächst war aber unklar geblieben, ob es sich um einen klassisch in einer Lottoannahmestelle abgegebenen Schein handelte oder um einen Internetauftrag. Offen war zunächst auch, ob ein Einzelspieler der Glückliche ist - oder eine Tippgemeinschaft den Jackpot holte.

"Das ist der höchste Lotteriegewinn, der in Bayern jemals erzielt worden ist", teilte Westlotto mit. Zwei Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durften sich über Gewinne von jeweils mehr als 6 Millionen Euro freuen.

Deutsche Siegesserie beim Eurojackpot

Damit setzt sich die deutsche Siegesserie bei den Jackpotgewinnern der Lotterie Eurojackpot fort. Die jüngsten drei Jackpots wurden alle von deutschen Spielteilnehmern gewonnen. Am 13. Dezember 2019 gingen 10,5 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen. Acht Wochen später, am 7. Februar 2020, war es ebenfalls eine Person aus Nordrhein-Westfalen, die einen 90-Millionen-Jackpot abräumen konnte.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag («6 aus 49»). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

In dieser Woche startet der Eurojackpot am Freitag (8. Mai) erneut bei einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro.