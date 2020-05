"Tagsüber überquert uns am Samstag langsam die Kaltfront. Danach ist es stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Regenfällen. Der West- bis Nordwestwind ist meist nur schwach, am Nachmittag aber auch gelegentlich mäßig mit einzelnen starken Böen. Die Temperaturen sinken von 17 Grad am Morgen auf 11 Grad am späten Nachmittag.", berichtet Wetterochs.

Laut dwd.de, kann es morgen in der Südhälfte zu starken Gewittern und schauerartigem Regen kommen. Verantortlich dafür sei das tief - dieses käme aus Schottland nach Deutschland.

Wetterwarnung für Samstag: Starker Regen wird erwartet

"Am Sonntag und am Montag fließen mit in Böen starken West- bis Nordwestwinden kühle Luftmassen zu uns. Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18-19 Grad."