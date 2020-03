Es stürmt in Franken: Hier warnt der DWD

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 11.03.2020, 18.50 Uhr: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Nacht und am Donnerstag

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt vor Sturmböen: Diese betreffen in Franken die Stufe 2 von 4. In einigen Orten wird es schon in der Nacht auf Donnerstag (12. März 2020) sehr windig - in anderen wird es dann erst tagsüber stürmisch.

Außerdem gibt der Wetterdienst Hinweis auf mögliche Gefahren: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", heißt es von Seiten des "DWD".

Warnmeldung für den Zeitraum: Donnerstag 12. März 03.00 Uhr bis voraussichtlich 09.00 Uhr

In folgenden Orten werden Sturmböen Donnerstag Nacht erwartet:

Kreis und Stadt Hof, Lagen über 800 Meter

Kreis Bad Kissingen, Lagen über 800 Meter

für Kreis Rhön-Grabfeld, Lagen über 800 Meter

für Kreis und Stadt Bayreuth, Lagen über 800 Meter

Warnmeldung für den Zeitraum: Donnerstag 12. März 09.00 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr

In folgenden Orten werden Sturmböen am Donnerstag tagsüber erwartet:

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Kronach

Kreis Nürnberger Land

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Miltenberg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Forchheim

Stadt Nürnberg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Haßberge

Kitzingen

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Roth

Update vom 10.03.2020, 16.15 Uhr: Sturmböen in der Nacht - DWD warnt in Franken

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. März 2020) wird vor Sturmböen in der Region gewarnt. Das gab das "Deutsche Wetterdienst" am Dienstagnachmittag bekannt.

Folgende Gebiete sind von der Warnung betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach, Kreis Forchheim, Kreis Kronach,

Mittelfranken: Stadt Nürnberg und Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Fürth, Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt und Kreis Ansbach, Stadt Schwabach, Kreis Roth

Unterfranken: Kreis Bad Kissingen, Kreis Kitzingen, Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Miltenberg, Kreis Haßberge, Stadt und Kreis Würzburg, Stadt und Kreis Aschaffenburg

Diese "DWD"-Warnungen gelten für folgenden Zeitraum: Dienstagabend, 22.00 Uhr bis Mittwochmorgen, 10.00 Uhr.

Am Dienstagabend fegen bereits Sturmböen durch Teile Ober- und Unterfrankens. Der Wetterdienst warnt ab 18 Uhr für Bad Kissingen, Hof und Bayreuth.

Update vom 09.03.2020, 19.45 Uhr: Sturm über Franken in der Nacht auf Dienstag

Auch zu Beginn der neuen Woche wird es stürmisch in Franken. Betroffen sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem die Höhenlagen über 800 Meter. Für die Landkreise Bad Kissingen, Hof, Rhön-Grabfeld und Bayreuth warnt der DWD hier vor Sturmböen in der Zeit von 4 Uhr bis 12 Uhr am Dienstag.

Aber auch andernorts wird es stürmisch: Bei Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad kann der Wind aus Südwest gebietsweise stark und in stürmischen Böen wehen.

Update am 06.03.2020, 07.00 Uhr: Hier erwartet der Wetterdienst Sturmböen

Am Morgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen in Franken. Von 6 Uhr am Morgen bis Samstagabend, 18 Uhr, soll es in folgenden Kreisen und Städten zu starkem Wind kommen: