Es kracht schon wieder: Warnung vor starken Gewittern in Franken - Überflutungen möglich

Der deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in Franken. Konkret betroffen sind am Mittwochvormittag die Landkreise Bayreuth, Forchheim und die Stadt Erlangen.Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach erklärt, warum die Gewitteraktivität lokal so unterschiedlich ausfällt: "Da die Gewitter nur sehr langsam ziehen, können lokal eng begrenzt enorme Regenmengen von mehr als 100 Litern pro Quadratmetern zusammenkommen. " Dabei bestünde sogar die Gefahr von örtlichen Überflutungen und Sturzfluten.Die Wetterlage beschreibt Ochs für Mittwoch und Donnerstag als "labil". Trotz der potenziellen Schauer und Gewitter wird die Sonne am Mittwoch wohl noch recht häufig scheinen, sodass bis zu 27 Grad erreicht werden. Donnerstag kann sich der Sonnenschein aber wohl nicht durchsetzen - es bleibt bei maximal 20 Grad.Dafür ist die Prognose für das Wochenende dann wieder durchaus sonnig: Am Freitag könnten noch letzte Schauer kommen, bevor uns ein trockenes und warmes Wochenende bevorsteht. Die Höchsttemperaturen für Samstag und Sonntag liegen bei 27 bis 30 Grad.