Erst Regen, dann Schnee: Das Wetter in Franken wird wechselhaft

In der vergangenen Nacht haben die Niederschläge eher eingesetzt als erwartet (schon um 3 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt waren die Temperaturen auch in höheren Luftschichten noch negativ und daher fiel Schnee. Inzwischen fällt am heutigen Freitag meist Regen, weil sich eine mildere Luftmasse durchgesetzt hat (+2 Grad in 1500 Metern Höhe).

Morgen am Samstag und übermorgen am Sonntag ist es überwiegend bedeckt. Ab und zu fällt Niederschlag. Dieser geht am Sonntag wieder allgemein in Schnee über. Am Tag um +2, in den Nächten um -1 Grad.

Zuerst gibt es Schnee

Zunächst weht nur ein sehr schwacher Wind. Am Sonntag kommt dann ein zeitweise mäßiger Nordwestwind auf. Tagsüber taut der Schnee, nachts bleibt er liegen, vereinzelt kann sich Glatteis bilden.

Von Montag bis Mittwoch herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Anfangs hält sich noch eine tiefe Wolkendecke. Spätestens ab Dienstag scheint aber überwiegend die Sonne. Am Tag nur wenig über 0 Grad, nachts Frost zwischen -4 und -10 Grad