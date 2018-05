Erdbeben in Oberfranken: Wert von 3,2 auf der Richterskala - Ist davon etwas spürbar?

Hunderte Schwarmbeben in der letzten Zeit





Erdbeben mit dem Wert 3 auf der Richterskala sind keine Seltenheit



Santa Cruz Islands, Madagaskar, Tonga Islands: Wer sich auf der Internetseite des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam (kurz GFZ) über aktuelle Erdbebenmeldungen informieren möchte, der erwartet auf der Liste bestimmt nicht Deutschland und schon gar nicht Oberfranken. Doch seit dem 13. Mai 2018 erscheint das Vogtland, ein Grenzgebiet von Bayern, Sachsen, Thüringen und Böhmen, immer wieder auf der Liste - zuletzt mit einem Wert von 3,2 auf der Richterskala. Aber Erdbeben in Franken: Ist davon etwas zu spüren?Ja, meldet zumindest BR24, und lässt sich das von Roland Eichhorn vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Hof bestätigen. Das Erdbeben lag in einer Tiefe von rund vier bis fünf Kilometern. Am 14. Mai war es vor allem in der Region um Schwarzenbach an der Saale bei Hof zu spüren. Eine Ausnahme seien Erdbeben in Bayern nicht. Alle zwei bis drei Jahre käme es zu solchen Schwarmbeben im "Egergraben", der in Böhmen bei Cheb beginnt und bei Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel endet.Mögliche Erklärung für die Erschütterung der Erde: Kohlendioxid- und Wasserblasen, die aus dem Erdinnern nach oben steigen. Und das kann in der kommenden Zeit noch öfter vorkommen.Übrigens: Das stärkste Erdbeben mit einem Wert von 9,5 auf der Richterskala gab es 1960 in Chile - damals wurde ein 25 Meter hoher Tsunami ausgelöst. Über 1600 Menschen starben. Erdbeben mit der Stärke 3 ereignen sich weltweit etwa 130.000 Mal im Jahr, heißt es bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Aktuelle Informationen gibt es auch beim Erdbebendienst Bayern der Ludwig-Maximilians-Universität in München.