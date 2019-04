Endlich Frühling? Das ist der Wetterausblick der Meteorologen für Franken

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage: Die Woche (15.-21.April 2019) beginnt laut Stefan Ochs, Wetterexperte aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach, sonnig und trocken. Am Montag und Dienstag erwarten die Region 17 Grad Celsius als Höchsttemperatur. Dazu weht ein schwacher Wind, der aus Osten nach Franken kommt. Bei derartig sonnigen Temperaturen, bietet Franken zahlreiche Keller und Biergärten, um das Wetter zu genießen.

Wetter in Franken: So wird das Wetter diese Woche

Die Experten von wetter.de setzen die Höchsttemperatur sogar auf 18 beziehungsweise 19 Grad Celsius an. In den Nächten fallen die Temperaturen auf sechs bis acht Grad Celsius ab. Dies berichten die Meteorologen von wetter.com.

Bei der Voraussage für Mittwoch und Donnerstag ist sich der fränkische Wetterochs noch nicht sicher: Aus Frankreich könnte wohl ein "Regenband" über die Region ziehen, das zahlreiche Niederschläge mit sich bringen könnte. Als wahrscheinlicher sieht er jedoch an, dass sich die Temperaturen bei circa 20 Grad Celsius einpendeln.

Wetter an Ostern: Das sagen die Meteorologen

Stefan Ochs lässt die Erwartungshaltung in die Höhe schnellen: Bis zu 24 Grad kündigt er für das Osterwochenende in Franken an. Die Erwartungen dämpfen die Kollegen von wetter.de beziehungsweise wetter.com: Sie sprechen von 16 bis 19 Grad Celsius im Schnitt.

Einig sind sich die Experten dabei, dass die Sonne scheint - wenn auch ab und zu Wolken den Sonnenschein stören.

